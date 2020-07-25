РИАМО - 25 июл. В столице в субботу госпитализировали в Боткинскую больницу известную актрису Елену Кондулайнен с подозрением на инсульт, сообщает Nation News.

«Секс-символу кино конца 80-х годов стало плохо в одном из столичных ресторанов в парке Горького, прибывшие к месту ЧП медики увезли актрису в больницу», — отмечается в материале.

Точной информации о диагнозе пока нет.

Актрисе 62 года, она является заслуженной артисткой РФ. Кандулайнен известна своими ролями в фильмах «Даун Хаус», «Русь изначальная», «Зверобой».