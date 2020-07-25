РИАМО - 25 июл. В столице в крупных парках и небольших скверах часто используют для украшения необычные перголы, навесы из деревянных или металлических брусьев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Парк на месте бывшей промзоны «ЗИЛ», «Тюфелеву рощу», обустроили по программе «Мой район» совсем недавно. Концепция небанальной зоны отдыха, созданной по канонам паблик-арта, принадлежит голландскому архитектору Джерри ван Эйку. Он решил сохранить память, передать атмосферу этого места, где когда-то был знаменитый завод. Так в «Тюфелевой роще» появилась витиеватая пергола длиной 1,3 километра», — отмечается в материале.

По задумке Джерри ван Эйка, рыжая пергола-гусеница олицетворяет конвейер.

В Парке Горького со стороны Ленинского проспекта установили 100-метровый белоснежный навес. Длина его реек составляет от одного до восьми метров. Кроме того, на территории есть амфитеатр и смотровые площадки

По программе «Мой район» в парке «Братеевская пойма» архитекторы решили закрыть от солнечных лучей пешеходные дорожки с помощью пергол, под некоторыми навесами расположились качели. Вход в парк тоже украшен перголой, она считается самостоятельным арт-объектом.

В парке «Зеленая река» в Лефортове навес протянули вдоль главной пешеходной аллеи, а опоры навеса служат скамейками.

В районе Теплый Стан есть патриотическая пергола, которая располагается рядом с метро, ее украшают надпись «Теплы Стан» и герб района.

Площадь у концертного зала «Москва-Сити» украсила белоснежная лента-пергола, вытянутая полукругом. Она огибает амфитеатр и фонтан.

В крупнейшем ландшафтном парке за МКАД «Южное Бутово» над лавочками и качелями расположились навесы и украсили пространство парка.

Пергола в форме буквы V находится на Шелепихинской набережной, навес защищает от солнца и служит опорой для уличных гамаков. В будущем набережная войдет в систему благоустроенных пространств у Москвы-реки. На этой территории можно найти арт-объекты, уличную мебель необычных форм и небольшой скейт-парк.

Пергола у пруда «Запятая» в Обручевском районе служит опорой для освещения, опорой для живой изгороди, а также защищает горожан от солнца.

В зоне отдыха «Левобережный» после благоустройства навесы от солнца появились над скамейками, амфитеатром и над кабинками для переодевания. Пергола создает тень и отделяет зоны для загорающих и тех, кто прогуливается по парку.

В эпоху Возрождения в Италии перголы служили поддержкой для виноградной лозы, после чего во Франции XVII–XVIII веков навесы начали устанавливать в парках для прогулок.