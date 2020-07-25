РИАМО - 25 июл. Работы на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро планируют завершить в 2022 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Северо-восточный участок (Большой кольцевой линии - ред.) был самым сложным с самого начала. <...> Постараемся его в сроки закончить. Это 2022 год», - рассказал Бочкарев после осмотра стройплощадки станции БКЛ «Марьина Роща».

Он добавил, что технически сложный участок возводит опытная команда компании «Мосметрострой».

Проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность этой линии составит 70 километров. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.