РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске на базе трех предприятий планируют создать цифровой двойник высоковольтной электрической подстанции, это поможет создать новые рабочие высокооплачиваемые места для инженерных специальностей, сообщил «РИАМО в Подольске» член Союза промышленников и предпринимателей Подольска Максим Круглов.

24 июля в рамках работы Союза промышленников и предпринимателей Подольска прошла координационная встреча на базе завода «Физприбор». В ней приняли участие научно-технические руководители подольских предприятий Роман Набоков («Физприбор»), Максим Нечаев («Физприбор»), Максим Круглов (АО «Русская кабельная компания»), Алексей Стулов (ООО «Трансформер») и Виктор Щукин (куратор проекта «Локомотивы роста»).

«В результате встречи достигнуты договоренности о взаимодействии по созданию консорциума для реализации проекта по созданию цифрового двойника высоковольтной электрической подстанции. Проект полностью соответствует концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» и реализует поручения президента РФ по ускоренной цифровой трансформации реальных отраслей экономики», - сказал Круглов.

Он думает, что именно подольские промышленные предприятия обладают всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для реализации данного проекта.

По его словам, для Подольска этот проект станет одним из векторов развития и поможет создать новые высокооплачиваемые рабочие места для инженерных специальностей. В настоящее время консорциум формирует дорожную карту проекта, которую затем согласуют с «Россетями».

Круглов отметил, что, объединив компетенции трех предприятий, можно создать цифровую систему управления и безопасности системы подачи электроэнергии на промышленные объекты. Это поможет усилить безопасность систем и повысить оперативность реагирования на внештатные ситуации. В целом, это повысит эффективность всей системы.