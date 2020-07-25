Традиционный Московский выпускной отгремел в Парке Горького в ночь с 24 на 25 июля несмотря на пандемию. Около 10 тысяч выпускников из более чем 350 столичных школ и 5 тысяч сопровождающих прибывали в Парк с 8 вечера по полуночи. Это событие стало первым массовым оупен-эйром в Москве с начала самоизоляции. Чтобы соблюсти все меры безопасности, на входе в парк гостям измеряли температуру, а выпускникам дарили праздничные маски и дождевики. Обозреватель РИАМО провела ночь на выпускном в Парке Горького и узнала, почему школьницы не надели праздничные платья, ходили без масок и не дождались Бузовой.

На красную дорожку в джинсах

Первые выпускники проходят по красной дорожке Парка Горького в 20:00 – именно в это время на главной сцене у фонтана начинается выступление тик-токеров.

«Ни одного платья, кого снимать-то», – возмущаются операторы и фотографы.

Многие выпускницы пришли на праздник в джинсах и куртках из денима, мальчики – в худи и кроссовках. Девушки в платьях потом все-таки мелькали возле танцпола, но их было непривычно мало.

«Знаете, мы уже и не надеялись, что выпускной будет, он стал для нас неожиданностью. А в платье всю ночь тусить в парке холодно», – объясняют выпускницы из школы №1552.

На входе в парк организовали фотозону с розовым бюстом Давида. Если в 20:30 к ней можно было свободно подойти, то уже через час приходится стоять в очереди, чтобы сделать селфи или групповое фото.

«Я планировала ехать на выпускной в Кремль, но раз так получилось, то тоже неплохо. Надеюсь не свалиться с каблуков и дожить до утра», – рассказывает выпускница Алия из школы №1251 им. Шарля де Голля.

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Лайнап для мам и шатер для «ботанов»

У входа в парк несколько фотозон, где позируют школьники. Напротив фонтана огромная сцена от «Музыки первого канала», на Набережной – площадку подготовили «Муз-ТВ».

«На двух сценах на Пушкинской набережной и у главного фонтана проходят концерты. Для ребят выступают более 40 звезд, которые едва ли не соревновались, чтобы поздравить выпускников. Среди них Полина Гагарина, Ханна, T-Killah, IOWA, ST, Рита Дакота, 2Маши, NILETTO, Мари Краймбрери, NAZIMA, Юлианна Караулова и другие», – рассказывает заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

По словам Владимира, поздравлять выпускников звезды начали еще за несколько дней до праздника. С экранов у главного входа в Парк Горького к выпускникам обращались более 20 знаменитостей. Среди них актриса Лиза Арзамасова, писатель Александр Цыпкин, ведущий Comment Out и «Галилео» Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и многие другие. Сегодня их тоже поздравляли с экранов – прямо перед фейерверком к выпускникам обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что можно сказать про лайн-ап вечера – это лайн-ап для мам и учителей, там даже Наташа Королева есть, наверное, для моей бабушки», – говорит выпускник с разноцветными волосами.

На Аню Семенович в качестве ведущей и исполнителя школьники тоже смотрят с недоумением.

«Хочешь – оденусь лисичкой, личной твоей медсестричкой. А хочешь, избавлю от стресса, как стюардесса», – пела школьникам Аня.

Учителя кажутся довольными и пустились в пляс под песни Семенович, а после появления Полины Гагариной достали телефоны для сьемки.

«Очень хотелось бы Макса Коржа и Олечку Бузову», – добавляют школьники, которые на время концерта предпочли тусоваться в ротонде.

С ними согласны и Дарья, Ольга, Василиса и Маша и школы №1552: «Мы думали, что будет больше популярных исполнителей – Бузова, Элджей – но радуемся, что хотя бы Ramil выступает».

Для тех, кто не хочет тусоваться, организаторы устроили зону коммуникации, где можно сыграть в «Квиз, плиз» и принять участие в известном шоу Comment out с ведущим Владимиром Маркони.

Возле шатра с квизами собрались лучшие «ботаны» Московских школ, которым совсем не нравится музыка на главной сцене.

«Мне понравилось, что здесь есть место для интеллектуальных игр, и можно не зажигать, а хорошо провести время с серьезными людьми. Поэтому я до ночи тут, а потом домой –завтра у меня экзамен», – рассказывает выпускница Саша из школы №1935.

С ней соглашаются и другие ребята, из школы №2120: «Мы ожидали, что выиграем в квиз, но и так все круто, напрягает только музыка, немного басовая. Еще не выходили артисты, которых мы ждем».

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Без масок и дистанции

Заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Антон Молев говорит, что власти города долго думали, проводить выпускной или нет. Но после принятия положительного решения постарались соблюсти все меры безопасности. Поэтому, помимо стандартного измерения температуры на входе, все автобусы, в которых привезли выпускников, продезинфицировали. Также до начала мероприятия на территории парка провели генеральную уборку и дезинфекцию, а весь персонал сдал тесты на коронавирус.

Несмотря на такую подготовку первый постковидный оупен-эйр прошел без масок и соблюдения социальной дистанции. Маски со специальным дизайном, которые дарили выпускникам, так и остались лежать в пакетах – доставали их только по просьбе журналистов. Не пользовались спросом и стойки с индивидуальными средствами защиты и водой.

«Нам подарили маски, но зачем портить этот вечер и надевать их», – считают выпускницы в платьях и на каблуках.

«Как видите, никакого строгого режима тут нет. Мы целый месяц гуляли и не заболели, поэтому и сегодня без масок», – отмечают выпускники Матвей и Сергей.

«Масочный режим нам праздновать не мешает, у нас макияж, какие могут быть маски», – дополняет девушка в красном платье из школы №1552.

С ребятами согласны и учителя, которые на время выпускного засели в грузинском кафе на набережной.

Чтобы избежать скопления народа, сцены расположили в разных частях парках, но это не помогло – какая может быть социальная дистанция на концертах.

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Поцелуи под салют и алкоголь перед входом

Безалкогольным московский выпускной-2020 назвать сложно, так как ближе к полуночи аромат горячительных напитков у сцены ощущался все сильнее.

«Пронести что-то в парк нереально, на входе наши пакеты с вещами обыскали», – рассказывает выпускница из школы №1552.

По словам других выпускниц, которых мы встретили у туалета, многие школьники выпили перед входом в парк: «Знаете, нам многим по 18 лет, поэтому некоторые одноклассники выпили, что расслабиться и создать настроение. Пиво, текилу, водку… Все, что нашли».

То, что некоторые выпускники были в нетрезвом состоянии, к полуночи увидели мы сами. Это стало очевидным, когда под звуки любимой песни подростков (Rauf & Faik «Детство») ребята начали подкидывать друг друга.

«Я только ради выпускного пошел в 11 класс. Нам хотелось для крутого вечера, чтобы все эти люди – охранники и полицейские – ушли и перестали за нами следить», – рассказывают парни.

Ближе к салюту очереди за хот-догами стали длиннее, поцелуев на пуфах и у сцены стало больше, а учителя по-прежнему попивали чай на крытых верандах.

«Для классного вечера нам нужна хорошая музыка и компания одноклассников, но будем зажигать под то, что есть, ведь автобус приедет только в 4:30», – говорят выпускники.

На вопрос, дотяните ли до утра, многие пожимают плечами.

«Я жду Егора Крида, сейчас сфотографировалась с блогерами, мне кажется здесь хватает всего, чтобы оторваться по полной», – отмечает Алена из школы №1190.