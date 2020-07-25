РИАМО - 25 июл. С открытием Большой кольцевой линии столичного метро примерно на четверть снизится нагрузка на действующую Кольцевую линию подземки, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Мы рассчитываем, что с пуском БКЛ загрузка существующей Кольцевой линии снизится где-то минимум на 25%», - рассказал Бочкарев после осмотра стройплощадки станции БКЛ метро «Марьина Роща».
По его словам, появление Большой кольцевой линии позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить централью часть подземки. Это ключевой проект развития городского метрополитена.
Бочкарев отметил, что, фактически, за последние 10 лет была добавлена половина от уже существующих линий метро.
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