РИАМО - 25 июл. С открытием Большой кольцевой линии столичного метро примерно на четверть снизится нагрузка на действующую Кольцевую линию подземки, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы рассчитываем, что с пуском БКЛ загрузка существующей Кольцевой линии снизится где-то минимум на 25%», - рассказал Бочкарев после осмотра стройплощадки станции БКЛ метро «Марьина Роща».

По его словам, появление Большой кольцевой линии позволит перенаправить транспортные потоки и разгрузить централью часть подземки. Это ключевой проект развития городского метрополитена.

Бочкарев отметил, что, фактически, за последние 10 лет была добавлена половина от уже существующих линий метро.