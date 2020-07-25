РИАМО - 25 июл. В Московской области за прошедшие сутки в 22 округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, всего за сутки в регионе выявили 148 случаев заражения Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Так, не зафиксировали случаев инфицирования в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Долгопрудном, Лосино-Петровском и Рузском округах, Молодежном, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Павловском Посаде, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Серпухове, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

В Балашихе, Дзержинском, Жуковском, Одинцовском округах, Дубне, Истре, Озерах, Протвине, Талдоме и Электростали зафиксировали по одному случаю инфицирования, в Богородском, Коломенском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах, а также Кашире, Котельниках, Мытищах и Химках – по два, в Воскресенске, Дмитровском и Можайском округах, Егорьевске, Ивантеевке, Клину, Краснознаменске, Лобне, Лыткарине, Щелкове – по три.

Также в Луховицах, Наро-Фоминском округе, Реутове, Солнечногорске и Ступине – по четыре случая Covid-19, в Ленинском и Пушкинском округах – по пять, в Люберцах – семь, в Подольске и Раменском округе – по восемь, в Красногорске – 10, в Домодедове – 11, в Королеве – 18.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.