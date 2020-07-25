РИАМО - 25 июл. В настоящее время идут подготовительные работы для начала строительства ТПУ «Петровско-Разумовская», ведется проработка технологических решений, которые предстоит воплотить в жизнь, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Помимо работ по освоению участка, <...> еще ведется работа по увязыванию технологических решений различных проектов. <...> Железная дорога, метро, сам транспортно-пересадочный узел, наземный транспорт», - рассказал Бочкарев.

По его словам, стройку планируют завершить в сжатые сроки, потому так важно сейчас детально проработать технологические решения. Это позволить избежать исправления каких-либо ошибок в будущем.

«В этой точке заведены работы по строительству наших объектов. Это центральные диаметры, и в том числе рассматривается возможность <...> для будущей линии высокоскоростного железнодорожного транспорта, соединяющую Москву и Санкт-Петербург», - добавил Бочкарев.

Он отметил, что инфраструктура, которая закладывается при строительстве ТПУ «Петровско-Разумовская», обеспечит транспортную доступность и повседневные потребности жителей района в растущем городе на протяжении 30-50 лет.

В конце мая в Москве начались подготовительные работы по строительству новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская на Савеловском направлении МЖД. Новая станция на первом этапе будет состоять из одной платформы и наземного моста-конкорса для удобной пересадки на одноименную станцию метро Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской ветки.