РИАМО - 25 июл. В настоящее время идут подготовительные работы для начала строительства ТПУ Петровско-Разумовская, ведется проработка технологических решений, которые предстоит воплотить в жизнь, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Помимо работ по освоению участка, <...> еще ведется работа по увязыванию технологических решений различных проектов. <...> Железная дорога, метро, сам транспортно-пересадочный узел, наземный транспорт», - рассказал Бочкарев.

По его словам, стройку планируют завершить в сжатые сроки, потому так важно сейчас детально проработать технологические решения. Это позволить избежать исправления каких-либо ошибок в будущем.

«В этой точке заведены работы по строительству наших объектов. Это центральные диаметры, и в том числе рассматривается возможность <...> для будущей линии высокоскоростного железнодорожного транспорта, соединяющую Москву и Санкт-Петербург», - добавил Бочкарев.

Он отметил, что инфраструктура, которая закладывается при строительстве ТПУ Петровско-Разумовская, обеспечит транспортную доступность и повседневные потребности жителей района в растущем городе на протяжении 30-50 лет.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- В 22 округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли четыре пациента с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии скончались 1 089 человек.

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.