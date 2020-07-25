РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Подольске включили подачу электричества в котельную ЖК «Весенний», горячую воду дали жителям, сообщил «РИАМО в Подольске» первый заместитель главы округа Владислав Лукьяненко.

24 июля в 00:00 служба электросети города Подольска отключила котельную в поселке Сосновый Бор сельского поселения Лаговское в связи с отсутствием договора на поставку электроэнергии.

«Произошла смена ресурсоснабжающей организации, закончился договор. В этот момент «Мособлэнерго» отключило подачу электроэнергии, и из-за этого котельная встала. Новая ресурсоснабжающая организация заключила договор, провела переговоры. Котельную запустили в работу в тот же день и вечером дали горячую воду», - сказал Лукьяненко.

Котельная ЖК «Весенний» находится в собственности у ООО «ЖК «Весенний», она была ранее передана в аренду собственником в ООО «Столичный паркинг».