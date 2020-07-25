РИАМО - 25 июл. После обнаружения в реке Вейна в Рузском округе тела 82-летнего борца и олимпийского чемпиона Александра Иваницкого в СК начали доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Мужчина пропал 22 июля, он ушел за грибами, после чего на связь с родственниками уже не выходил. Его тело нашли накануне в реке Вейна с признаками утопления.

«В ходе осмотра местности на берегу реки был обнаружен таз с вещами и телефоном пенсионера. В его поиске было задействовано шесть групп водолазов и 300 волонтеров, а также сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Следователи прибыли на место обнаружения тела для проведения оперативных мероприятий. Организована доследственная проверка.

Мастер спорта по вольной борьбе Александр Иваницкий стал олимпийским чемпионом в 1964 году в Токио. В качестве спортивного журналиста он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР. Также Иваницкий преподавал на факультете журналистики МГУ. Он погиб в возрасте 82 лет.