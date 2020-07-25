РИАМО - 25 июл. В настоящее время активно прорабатывается вопрос о появлении стартовых площадок по программе реновации на территории 14 районов столицы, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ряде районов отсутствуют свободные стартовые площадки. Мы сейчас на этом концентрируемся. Порядка 14 районов сейчас находятся в самой интенсивной фазе работы», — рассказал Бочкарев.

Он добавил, что в целом Стройкомплекс столицы рассматривает несколько сотен вариантов для создания стартовых площадок для новых домов по программе реновации в городе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В рамках этой программы планируют расселить более 350 тысяч квартир. В программу включено 5 174 дома.