РИАМО - 25 июл. В Московской области за последние сутки выявили 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч, сообщает областной оперштаб по Covid-19.

Всего с начала пандемии выявлено 62 609 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время скончались 1 089 пациентов. Выздоровели и выписались 45 004 человека.

В Подмосковье поэтапно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. При этом продолжает действовать масочный режим. Кроме того, граждане должны соблюдать социальную дистанцию.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям Подмосковья советуют вызывать врача.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30. Также есть тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.