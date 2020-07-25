РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске пьяный водитель на автомобиле Mazda врезался в иномарку, отчего ее отбросило на рекламный щит, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Водитель автомобиля Mazda совершил наезд на припаркованный Renault, от чего автомобиль отбросило на рекламный щит. Водитель Mazda был в состоянии алкогольного опьянения, ранее его уже лишили права управления транспортным средством. Пострадавших нет. Проводится проверка», - сказала сотрудница.

По словам свидетеля происшествия, ДТП произошло на улице Давыдова, 5 около 03:00. Водитель Mazda попытался скрыться, затем вернулся, и его задержали сотрудники ППС.