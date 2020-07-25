РИАМО - 25 июл. Новое мобильное приложение сделает переезд по программе реновации более удобным для жителей старых домов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Для того, чтобы организовать работу с нашими людьми, с гражданами, мы сейчас разрабатываем совместно с коллегами в том числе и инструменты, где человек сможет пользоваться информацией в онлайн режиме, <...> иметь некое приложение, которое поможет ему получать информацию о статусе квартиры, куда (и когда - ред.) он переезжает», - рассказал Бочкарев.



Он добавил, что это приложение поможет москвичам быстрее ориентироваться в процессе программы реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В рамках этой программы планируют расселить более 350 тысяч квартир. В программу включено 5174 дома.

С начала года в рамках программы реновации жилищного фонда в столице более 5,5 тысячи горожан уже переехали в современные новостройки, еще 1,6 тысячи начали переезд.