РИАМО - 25 июл. Строители наполовину выполнили проект станции Большой кольцевой линии метро «Марьина Роща», сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Из общего объема работ примерно 50% уже выполнено», — сказал Бочкарев после осмотра работ на стройплощадке.

По данным Стройкомплекса столицы, станция Большой кольцевой линии метро «Марьина Роща» с рабочим названием «Шереметьевская» станет пересадочной со станцией «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии подземки. По проекту станция будет глубокого заложения с платформой островного типа.

Она находится вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи, а выходы откроются в направлении улицы Шереметьевской, 2-й улицы Марьиной Рощи рядом с остановками общественного транспорта и жилыми домами.

Дизайн станции выполнят в светлых тонах под фарфоровую посуду дворянской усадьбы. Мраморные колонны на платформе сделают похожими на пузатые чайники. Пол выложат из гранита.

Завершение строительства станции БКЛ «Марьина Роща» запланировано на 2022 год. С ее появлением улучшится транспортное обслуживание одноименного района на северо-востоке столицы. Кроме того, ожидается уменьшение нагрузки на Сокольническую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую линии Московского метрополитена.