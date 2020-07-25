РИАМО - 25 июл. В Московской области спасатели и волонтеры нашли тело олимпийского чемпиона по вольной борьбе и спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщает ТАСС.

«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», — сказала представитель отряда.

В МВД уточнили, что тело спортсмена нашли в реке. По предварительным данным, он утонул. Его смерть не носит криминального характера.

22 июля борец пошел собирать грибы в лес Рузского округа, его вещи обнаружили возле реки Вейна. Его сын предполагает, что у Иваницкого могли случиться проблемы с сердцем, когда он вошел в воду.

Спортсмена искали полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.

Советский мастер спорта по вольной борьбе стал олимпийским чемпионом в 1964 году в Токио. В качестве спортивного журналиста он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, а также Иваницкий преподавал на факультете журналистики МГУ. Он погиб в возрасте 82 лет.