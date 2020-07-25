РИАМО - 25 июл. Во второй летней смене Олимпиадной школы МФТИ в этом году приняли участие 426 школьников из России, Латвии, США, Саудовской Аравии, Украины, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Узбекистана, 15 смена школы завершилась 24 июля, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.
В течение двух недель школьники 7-10 классов посещали две утренние пары по основному направлению, а также в дистанционном режиме присутствовали на факультативах и слушали научно-популярные лекции. Каждый день проходило шесть академических часов онлайн-занятий.
Для учеников были организованы интеллектуальные игры, кулинарные мастер-классы, квесты и уроки рисования.
Школьники проходили обучение по следующим направлениям: математика, физика, информатика, химия, информационная безопасность, компьютерное зрение, анализ данных, машинное обучение и биомедицина.
С 26 июля начнется третья летняя смена Олимпиадной школы МФТИ.
За период с 2013 года в школе прошли обучение более 3,5 тысяч школьников из 22 стран.
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