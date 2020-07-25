РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В подмосковных Люберцах на Кореневском карьере около 220 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по плаванию на открытой воде, сообщил организатор соревнований Swimcup Павел.

Соревнования проходят в субботу на Кореневском карьере.

«Впервые проводится старт на Кореневском карьере, старт на открытой воде для любителей плавания. Сегодня (в субботу - ред.) представлено четыре дистанции: на 3,9 километра, 2,6 километра, 1,3 километра и 700 метров», - сказал организатор соревнований.

Он добавил, что всего около 220 человек участвуют в соревнованиях. На дистанции выходят даже маленькие участники, которым по 12 лет.

По его словам, в субботу будет много победителей и призеров. Он отметил, что победители получат медали и призы от спонсоров.