РИАМО - 25 июл. В столице на ВДНХ восстановят фонтан в виде букета из масличных растений, построенный в начале 1950-х годов по проекту архитектора Валерия Таушканова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фонтан создает архитектурный ансамбль с павильоном № 30 «Микробиологическая промышленность». Самому павильону также восстанавливают исторический облик.

«Керамический фонтан, перекликающийся с убранством главного фасада, — композиционный центр участка перед павильоном. Верхняя чаша сделана в виде крупного цветка подсолнечника. Постаменты нижней и средней чаш фонтана обрамляют изображения цветов и ягод», — отмечается в материале.

В департаменте капитального ремонта отметили, что фонтан был сильно разрушен. Так, не сохранилось даже керамическая облицовка, бетонное основание и верхняя чашка цветка подсолнуха. Кроме того, сильно повреждены керамические изразцы фонтана. Фонтан не работал около 60 лет.

По архивным материалам и сохранившимся фрагментам в мастерских отливают керамические детали. Фонтан будет высотой 3,38 метра, диаметр его нижней чаши составит 4,21 метра, средней – 2,63 метра, а верхней – 1,4 метра.

Работники, занимающиеся восстановлением фонтана, уже проложили инженерные коммуникации, отлили нижнюю и среднюю чаши фонтана и установили бетонное основание со стальными трубами для подачи воды. Также в фонтан вмонтировали 17 форсунок, девять из них украсят початки из листьев.

Специалисты сейчас укладывают декоративный слой в чашах, также начали применять керамическую облицовку фонтана.

Работы планируют завершить в третьем квартале 2020 года.