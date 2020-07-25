РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Глава Подольска Николай Пестов наградил четверых сотрудников МУЖРП №1 за спасение ребенка, который выпал с четвертого этажа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске вечером 24 июля состоялось открытие комплексной спортивной площадки для футбола, баскетбола и хоккея возле дома №17 на улице Ульяновых. На нем Пестов наградил Фахриддина Ирисбоева, Зоирбека Журобоева, Элбека Салиева и Бекмурода Турдалиева.

«Выражаю слова благодарности сотрудникам нашего МУЖРП №1. Ребята недавно помогли спасти ребенка, который чудом остался жив при падении с четвертого этажа дома №19 на улице Ульяновых. Они проявили сообразительность, решительность и ответственный подход. За это я вручаю им благодарности и памятные подарки, а также премии. Спасибо вам, успехов в жизни работе и всего доброго. Пусть ваше добро вернется вам в жизни», - сказал Пестов.

Он пожелал мужчинам успехов в работе и вручил благодарности за проявленные бдительность и решительность при спасении ребенка, находившегося в опасности.

Мальчик 21 июля провисел на карнизе за окном квартиры на четвертом этаже дома порядка 20 минут. Трагедию предотвратили рабочие, которые растянули под окном одеяло и поймали ребенка. Его доставили в больницу вместе с младшим братом, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Это не первый случай, когда ребенку угрожала опасность по причине недосмотра матери. Ребенка уже спасали сотрудники МЧС после того, как он чуть не выпал с балкона. После первого случая мать мальчика привлекли к административной ответственности и поставили на учет. Следственные органы организовали проведение доследственной проверки по факту возможной халатности со стороны органов опеки.