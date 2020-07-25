РИАМО - 25 июл. В Подмосковье за минувшие сутки 265 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии выздоровели 45 004 пациента с Covid-19, говорится в сообщении регионального оперштаба.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

В области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт - covid.mz.mosreg.ru.

В Подмосковье ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому снимаются ранее введенные ограничения. Однако в общественных местах по-прежнему нужно надевать защитные маски.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.