РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске до конца 2020 года установят около 30 игровых спортивных и игровых площадок для детей и подростков в ходе комплексного благоустройства дворов, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В Подольске вечером 24 июля состоялось открытие комплексной спортивной площадки для футбола, баскетбола и хоккея возле дома №17 на улице Ульяновых. В мероприятии приняли участие Пестов, первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева, депутат совета депутатов Виктор Щукин. Показательные выступления провели воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Космос», спортивной школы по футболу «Витязь», Подольской городской федерации городошного спорта. Учреждения культуры подготовили для детей развлекательную программу.

«В Парковом микрорайоне еще много адресов, которые требуют приложения наших усилий. В 2020 году мы проведем комплексное благоустройство двора возле домов 6А и 12 на Мраморной улице. Также на Рабочей, 26 и рядом на Пантелеева и Огородной спланировано комплексное благоустройство. На Парадном проезде, 4 по обращению жителей также в 2020 году построят современный игровой комплекс. Около 30 игровых комплексов установят на территории округа», - сказал Пестов.

Он также добавил, что период пандемии отодвинул сроки реализации задач, но в настоящее время благоустройство проводится по всем направлениям во всех районах округа там, где оно спланировано.

Всего в Подольске функционируют 307 плоскостных спортивных сооружений, из них 281 муниципальная. 115 площадок расположены на придомовых территориях. За последние пять лет в микрорайонах округа открыли и реконструировали 73 спортивных объекта.