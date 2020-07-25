РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов открыл комплексную спортивную площадку для футбола, баскетбола и хоккея в микрорайоне Парковый, которую сделали после обращения жителей к своим депутатам, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске вечером 24 июля состоялось открытие комплексной спортивной площадки для футбола, баскетбола и хоккея возле дома №17 на улице Ульяновых. В мероприятии приняли участие Пестов, первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева, депутат совета депутатов Виктор Щукин. Показательные выступления провели воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Космос», спортивной школы по футболу «Витязь», Подольской городской федерации городошного спорта. Учреждения культуры подготовили для детей развлекательную программу.

«Рад тому, что игровой комплекс, в котором мы сегодня находимся, построен по вашим заявкам и настоянию депутатов совета депутатов округа Ушаневой и Щукина. Надеюсь, площадка станет еще одним местом для того, чтобы наше подрастающее поколение имело возможность активно проводить свой досуг», - сказал Пестов.

По словам Ушаневой, это первая спортивная площадка, которую построили в Подольске в 2020 году. Она будет востребована не только летом, когда дети смогут играть на ней в футбол и баскетбол, но и для развития зимних видов спорта, так как ее будут заливать под каток.

Комитет по физической культуре и спорту организует работу с детьми и подростками в микрорайонах - соревнования, подвижные игры и эстафеты под девизом «Спорт в каждый двор». Новая универсальная площадка будет активно использоваться для такой работы и тренировок жителей.

Всего в Подольске функционируют 307 плоскостных спортивных сооружений, из них 281 муниципальное. 115 площадок расположены на придомовых территориях. За последние пять лет в микрорайонах округа открыли и реконструировали 73 спортивных объекта.