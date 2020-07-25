РИАМО - 25 июл. В столице уже две недели держится отрицательный темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки выявили 648 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по коронавирусу в Москве.

«50% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,2% – от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших - дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая инфицирования Covid-19.

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии скончались 4 389 человек.

За сутки также от Covid-19 выздоровел 561 пациент, общее число выздоровевших за весь период эпидемии составило 174 415.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.