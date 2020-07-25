РИАМО - 25 июл. В столице за прошедшие сутки выявили 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая инфицирования, сообщает оперштаб по Covid-19 в Москве.

В столице за минувшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в городе составило 4 389.

За сутки выздоровел 561 пациент с Covid-19. За весь период пандемии врачи Москвы вылечили 174 415 человек.

В России за сутки зафиксировали 5 871 случай заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 806 720 случаев инфицирования, скончались 13 192 пациента, вылечились 597 140 человек.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.