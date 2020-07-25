РИАМО - 25 июл. Главный инфекционист министерства здравоохранения Владимир Чуланов рассказал, что осенью большого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией не ожидается, сообщает РИА Новости.

«Однако, полагает он, некоторый подъем заболеваемости возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и Covid-19», — отмечается в материале.

Также в ведомстве отменили, что в некоторых регионах РФ ситуация с коронавирусом остается напряженной, хотя Россия начала выходить из пандемии.

В России за весь период эпидемии выявлено 806 720 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192 пациента.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- 148 случаев Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования в регионе составило более 62 тысяч.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 265 пациентов вылечились от коронавируса в Подмосковье.

- За сутки коронавирус выявили еще у 648 москвичей. За весь период эпидемии зафиксировано 237 264 случая.

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.