РИАМО - 25 июл. На улице Ново-Зарецкой у дома 33 в Рузском городском округе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 27 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

Информация о боеприпасе поступила в 15:20 24 июля. Место взято под охрану сотрудниками полиции.

Всего в операции задействовали пять человек личного состава и две единицы техники.