РИАМО - 25 июл. Неизвестный сообщил о минировании школы в Пушкинском городском округе, угроза оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 22:10 24 июля 2020 года на телефон «Системы-112» городского округа Пушкино поступил анонимный звонок с угрозой минирования школы», - говорится в сообщении.

К этому моменту во всех 34 школах округа находились только сотрудники охраны. К 2:30 25 июля все школы были обследованы силами отрядов кинологической службы МВД.

Признаков взрывчатых веществ найдено не было. В операции задействовали 35 человек личного состава.