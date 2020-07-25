РИАМО - 25 июл. В городском округе Ступино столкнулись две грузовые машины и одна легковушка, два человека погибли, пятеро пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Авария с участием легковой LADA Largus, грузовиков Volvo и Камаз произошла на 307-м километре трассы А-108 в 19:15 24 июля.

«В результате нарушения правил дорожного движения (несоблюдение дистанции при движении), произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей и одного легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате ДТП два пассажира, которые находились в LADA Largus, погибли, еще пятеро пострадали. Детей среди погибших и пострадавших нет.

После столкновения машин разлива топлива не последовало. Движение перекрывали на одной полосе.