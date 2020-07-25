РИАМО - 25 июл. В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровел 561 пациент, за весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 415», — сказала вице-мэр.

После прохождения лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента Covid-19. При выписке все, кто должен находиться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще проходит лечение от инфекции.

Узнать о возможности стать донором или волонтером можно по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.

- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.