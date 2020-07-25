РИАМО - 25 июл. В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.
Общее число жертв коронавируса в городе составило 4 389 человек.
В Москве отменили обязательное ношение масок на улицах, но для профилактики Covid-19 масочный режим действует в общественных местах мегаполиса.
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25 ИЮЛЯ
- Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 561 пациентов. За весь период эпидемии общее число выздоровевших превысило 174 тысячи.
- В столице за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составило 4 389 человек.
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