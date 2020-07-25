РИАМО - 25 июл. В субботу погода в Московском регионе будет солнечной и без осадков, воздух прогреется до плюс 24 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21 - плюс 23 градуса, по области плюс 19 - плюс 24», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, комфортные погодные условия принесет антициклон, который расположится в южной части Тульской области.

Скорость ветра не будет превышать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 750 миллиметров ртутного столба.