РИАМО - 24 июл. Власти столицы предприняли все возможное, чтобы выпускной 2020 года стал незабываемым для молодых людей и девушек, сообщил директор московского продюсерского центра Андрей Петров.
В пятницу в парке Горького проходит праздник для выпускников столичных школ. Мероприятие перенесли на июль из-за ситуации с коронавирусом в городе.
Он добавил, что такое важное событие, как выпуск из школы станет незабываемым для ребят.
На входе в парк каждому посетителю проверяют температуру. Все сотрудники парка и организаторы предварительно сдали тест на коронавирус.
На выпускном для ребят и девушек выступят свыше 40 известных артистов. А в полночь в парке запустят праздничный салют.
На общегородском празднике ожидается порядка 15 тысяч гостей. Для выпускников подготовили разнообразные активности и фотозоны. Каждому гостю перед входом вручают дизайнерскую маску.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии