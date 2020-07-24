РИАМО - 24 июл. Власти столицы предприняли все возможное, чтобы выпускной 2020 года стал незабываемым для молодых людей и девушек, сообщил директор московского продюсерского центра Андрей Петров.

В пятницу в парке Горького проходит праздник для выпускников столичных школ. Мероприятие перенесли на июль из-за ситуации с коронавирусом в городе.

«Власти Москвы приняли прецедентное количество мер для обеспечения безопасности на мероприятии», - сказал Петров.

Он добавил, что такое важное событие, как выпуск из школы станет незабываемым для ребят.

На входе в парк каждому посетителю проверяют температуру. Все сотрудники парка и организаторы предварительно сдали тест на коронавирус.

На выпускном для ребят и девушек выступят свыше 40 известных артистов. А в полночь в парке запустят праздничный салют.

На общегородском празднике ожидается порядка 15 тысяч гостей. Для выпускников подготовили разнообразные активности и фотозоны. Каждому гостю перед входом вручают дизайнерскую маску.

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