РИАМО - 24 июл. По законодательству РФ каждому человеку после смерти гарантируется предоставление участка земли для погребения бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Для того, чтобы получить место для погребения, нужно обратиться с заявлением на предоставление участка в муниципалитет или в МФЦ, или воспользоваться электронной формой через портал государственных и муниципальных услуг. К заявлению следует приложить свидетельство о смерти и справку о кремации, в случае захоронения урны с прахом.

«Земля на всех кладбищах России государственная и в частную собственность не продается. Лицу, на имя которого оформлено место захоронения, может принадлежать на кладбище только памятник, ограждение или иное сооружение на месте захоронения», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что продажа земли на кладбище является мошенничеством, за которое установлена административная и уголовная ответственность.

Все документы для погребения также предоставляют бесплатно. Оплачиваются только услуги по погребению. К ним относятся похоронные принадлежности, копка могилы, доставка гроба с телом умершего до кладбища, захоронение.