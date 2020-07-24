РИАМО - 24 июл. АО «Системы управления» разработает корпоративную геоинформационную систему для компании «Россети Московский регион», новый сервис позволит в режиме онлайн получать данные о работе объектов электросетевой инфраструктуры в привязке к местности, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Исполнителя работ определили в результате конкурсных процедур.

«Новая система будет интегрирована с основными информационными системами «Россети Московский регион», информационно-аналитической системой ситуационного управления ПАО «Россети», - сказал первый заместитель генерального директора - главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

Новая IT-система автоматизирует процесс обработки, хранения и анализа данных об электросетевых объектах.

Таким образом операторы сервиса смогут в режиме онлайн наблюдать за состоянием инфраструктурных объектов в привязке их месторасположению и оперативно определять, где требуется ремонт или техобслуживание.

Это позволит сократить сроки выполнения сервисных работ и повысит качество предоставляемых услуг. Доступ к системе будет возможен, в том числе в полевых условиях с использованием мобильных рабочих мест.