РИАМО - 24 июл. К новому учебному году в Московской области все образовательные учреждения подключат к инженерным сетям, несмотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«К 1 сентября все образовательные учреждения должны быть подключены к инженерным сетям», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

За первую половину 2020 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу на 550 мест в Ленинском городском округе, пристройку к МБОУ СОШ №2 на 300 мест в городе Балашиха, пристройку к зданию МБОУ «СОШ № 7» в Ивантеевке, общеобразовательную школу на 660 мест в Королеве, дом культуры городского округа Воскресенск.