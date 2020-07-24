РИАМО - 24 июл. В Бородинском лесу Московской области нашли умный гриб-слизевик, который умеет передвигается к еде, выбирая для этого кратчайший из возможных путей, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Второе название слизевика - физарум многоголовый.

«По уровню интеллекта физарум близок к высшим из социально организованных насекомых (например, к муравьям). Умеет просчитывать события и решает головоломки», - говорится в сообщении.

Гриб строит высокоэффективные транспортные сети, сравнимые по эффективности с железной дорогой, умеет передвигаться с места на место, используя так называемые «челночные перемещения».

Протоплазма гриба постоянно перетекает сначала вперед, а потом назад, и этот «двигательный» цикл занимает около 2 минут.

При этом у гриба нет ни мозга, ни нервной системы.