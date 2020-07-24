РИАМО - 24 июл. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, один из двух главных праздников в исламе, в Москве отметят в особых условиях, утром 31 июля богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы пройдут без участия прихожан с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, для верующих организую онлайн-трансляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям.

«Несмотря на поэтапное смягчение мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ограничения сохраняются в отношении публичных массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

Для верующих организуют онлайн-трансляции из мечетей столицы, которые покажут праздничные богослужения в прямом эфире на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции верующим мусульманам рекомендуется провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей.

Кроме того, есть возможность воспользоваться услугами по дистанционному заказу мяса жертвенного животного.

Забивать животных в городской черте Москвы не будут.