РИАМО - 24 июл. В пятницу Тверской районный суд Москвы по ходатайству Следственного департамента МВД России заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ренато Усатого, его неоднократно вызывали для предъявления обвинения, сообщается на сайте МВД РФ.

Усатый на заседание не явился. Его объявили в международный розыск.

«По версии следствия, Ренато Усатый в составе международного преступного сообщества в 2013-2014 годах участвовал в незаконных валютных операциях по выводу из Российской Федерации через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 миллиардов рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организаторы криминальной деятельности - Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон - сейчас также находятся в международном розыске. Ранее суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный департамент МВД России завершил расследование выделенного уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества. Они вывели из Российской Федерации более 100 миллиардов рублей.

«Расследование обстоятельств противоправной деятельности в отношении других участников международного преступного сообщества продолжается», - заключила Волк.