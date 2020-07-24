РИАМО - 24 июл. Минмособлимущество за две недели согласовало предоставление земельных участков многодетным семьям Подмосковья, участки передадут до конца лета, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Начать передачу участков многодетным семьям планируется до конца лета», - говорится в сообщении.

Семь земельных участков предоставят семьям в городском округе Бронницы, четыре - в Дубне, по два участка - в Богородском округе, Лотошине и Шатуре, по одному участку - в Истре, Ступине, Зарайске и Рузе.

Также согласовано образование еще 10 земельных участков: готовятся пять земельных участков в городском округе Чехов, три - в Рузском городском округе и два земельных участка в ЗАТО городской округ Молодежный.