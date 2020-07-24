РИАМО - 24 июл. Государственную Третьяковскую галерею признали нарушителем законодательства Российской Федерации о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве.

Московские антимонопольщики выяснили, что на выставке «Василий Поленов», проходившей в Новой Третьяковке, распространялась реклама коньяка «Арарат». Логотип бренда разместили на барной стойке в помещении галереи.

«Это уже не первый выявленный случай распространения рекламы алкогольной продукции в помещении, предназначенном для совершенно иных целей», – подчеркнула глава Московского УФАС России Екатерина Соловьева.

По факту нарушения запрета на распространение рекламы алкогольной продукции в музеях и выставочных залах было возбуждено дело. Столичное УФАС России решило, что Третьяковская галерея должна нести ответственность за допущенное нарушение.

ФГБУК «Государственная Третьяковская галерея» выдали предписание о прекращении нарушения и недопущении в дальнейшем размещения рекламы алкогольной продукции в не предназначенных для этого местах. Теперь Новой Третьяковке грозит штраф до 500 тысяч рублей.