РИАМО - 24 июл. К 2024 году в государственных музеях Московской области планируется создание шести мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с дополненной реальностью, также в музее «Новый Иерусалим» в 2020 году создадут виртуальный концертный зал, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Цифровая культура Подмосковья» национального проекта «Культура».

«Первый такой гид (мультимедиа – ред.) появился в прошлом году в историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в формате мобильного приложения. Гид работает как интерактивная карта на всей территории музея-заповедника. На сегодняшний день для загрузки доступны три экскурсии: «Прогулка с Пушкиным», «Экскурсия по дворцу усадьбы Большие Вяземы», «Обзорная экскурсия по территории музея-заповедника», — говорится в сообщении.

В 2019 году Серпуховский историко-художественный музей и музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» победили в конкурсе, проводимом в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Там установили мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности на платформе «Артефакт». Бесплатное приложение распознает музейные экспонаты и выводит всю информацию о них на экран мобильного устройства.

В нынешнем году по итогам конкурсного отбора заявок музеев страны на участие в этом проекте от Московской области в финал вышли музей-заповедник «Зарайский кремль» и мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского.

Кроме того, в этом году в «Новом Иерусалиме» создадут виртуальный концертный зал, который расширит доступность академического музыкального искусства, позволит гостям смотреть и слушать знаменитых артистов, выступающих на различных концертных площадках России и мира, в режиме реального времени и в записи. Открыть новый зал музей планирует в скором времени концертом, содержащим произведения Людвига ван Бетховена, в честь 250-летия со дня рождения композитора.

Это будет второй виртуальный концертный зал в Подмосковье. Первый в прошлом году открыли в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. В течение года в зале шли трансляции концертов выдающихся музыкантов.