РИАМО - 24 июл. На станции Портновская в Одинцовском городском округе прошел профилактический рейд по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Инспекторы провели с пассажирами профилактические беседы о соблюдении правил перехода через железнодорожные пути – переходить железную дорогу следует только убедившись в отсутствии приближающегося поезда», - говорится в сообщении.

На станции Портновская с начала этого года погиб один человек. Всего в Одинцове с начала 2020 года при переходе через железнодорожные пути в неположенном месте погибли семь человек. В прошлом году – 45 человек.

Белорусское направление МЖД считается одним из самых аварийных в Московской области. Большинство погибших переходили железную дорогу в неустановленных местах.