РИАМО - 24 июл. Спасатели поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас» совместно с лесничими Сергиево-Посадского филиала ГКУ «Мособллес» вывели потерявшуюся 72-летнюю женщину из леса, расположенного около деревни Уголки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Пенсионерка пошла в лес за грибами, но сбилась с пути и не смогла найти дорогу обратно.

«Женщина самостоятельно позвонила в единую службу спасения «112», сообщив, что вышла на поляну, где отдыхающие оборудовали место для пикника. Спасатели оперативно выехали на место поисков», - рассказал спасатель Дмитрий Качура.

Лесничий определил примерные координаты местонахождения потерявшейся женщины. Спасателям было необходимо проверить три места.

«Спасатели, поддерживая связь с пенсионеркой по телефону, приступили к поискам. Первая и вторая точки, на которые указал лесник, были пусты. Спасатели выдвинулись к третьей точке и услышали женщину, которая звала спасателей», - заключил Качура.