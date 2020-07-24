РИАМО - 24 июл. В 2020 году Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате, участники выполнили творческие задание и приняли участие в Добром велозаезде, за каждого из них организаторы перечислили 50 рублей в благотворительный фонд, это помогло 15-летней Владе Чернышук получить протез предплечья, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В мероприятиях приняли участие около 5 тысяч человек из 21 города России и 6 стран мира.

«15-летней Владе Чернышук требовался протез предплечья с внешним источником энергии. Девочка очень старалась справляться без посторонней помощи, но заниматься любимыми делами без протеза становилось все сложнее, более того появились нежелательные эффекты на позвоночник», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что ситуация с пандемией показала, как важно быть внимательным к ближним.

«Я искренне рад, что мы вместе помогли исполнить ее мечту. Для нас важно, что «Московский велофестиваль» сохранил главное направление - развитие велокультуры в столице, и добавил новое - показал, что делать добро так просто», - уточнил Ликсутов.

Собранные средства в размере 490 тысяч рублей помогут девочке. У нее врожденная аплазия левой кисти и укорочение предплечья более 5 сантиметров.