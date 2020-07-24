РИАМО - 24 июл. По прогнозу валового сбора урожая в 2020 году, в Подмосковье могут собрать 310 тысяч тонн овощей открытого грунта и 133 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что больше, чем в 2019 году, говорится в материалах к пресс-конференции в РИАМО министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

«Итоги ярового сева в 2020 году: всего яровых культур посеяно на площади 224,4 тысячи гектаров (плюс 20,094 тысячи гектаров к 2019 году), в том числе: зерновых и зернобобовых всего: 88,6 тысячи гектаров (плюс 18,2 тысячи гектаров к 2019 году), масличных всего: 23,6 тысячи гектаров (минус 1290 гектаров к 2019 году)», — говорится в сообщении.

Кормовых культур было посеяно на площади более 91 тысячи гектаров, что на 3,6 тысячи гектаров больше, чем в 2019 году. Овощей посеяно на площади в 7,4 тысячи гектаров, что на 750 гектаров меньше, чем в прошлом году, картофеля – на 13,6 тысячи гектаров, что на 197 гектаров больше показателя 2019 года.

В этом году урожай зерновых и зернобобовых с учетом озимых уберут на площади в 164,6 тысячи гектаров, что на 10,5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

По прогнозу валового сбора урожая, в 2020 году планируют собрать 427 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (в прошлом году – 388,2 тысячи тонн), масличных культур – 50 тысяч тонн (в 2019 году – 44,1 тысячи тонн), картофеля – 380 тысяч тонн (в 2019 году – 463,3 тысячи тонн), овощей открытого грунта – 310 тысяч тонн (в 2019 году – 306,9 тысячи тонн), овощей защищенного грунта – 133 тысячи тонн (в 2019 году 102,5 тысячи тонн).

Что касается заготовки кормов, то в Подмосковье скосили естественных и сеяных трав на площади 65,9 тысячи гектаров. Заготовили 142,6 тысячи тонн кормовых единиц грубых кормов, 5,1 тысячи тонн кормовых единиц силоса. Всего на одну условную голову заготовлено 9,9 центнера кормовых единиц.

За полгода в Подмосковье приобрели 463 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 721,2 миллиона рублей. В их числе – 86 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных комбайнов, 359 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.