РИАМО - 24 июл. В Москве вакцинация населения от коронавирусной инфекции будет бесплатной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Как только начнется производство вакцины мы начнем прививать. Вся вакцинация будет бесплатной. Вся клиническая и амбулаторная сеть будет на это работать», - сказал Собянин.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко отметил, что вакцинация от Covid-19 может начаться уже в августа, первыми будут привиты медики.

Также Собянин заявлял, что в мегаполисе не планируется повторный ввод ограничительных мер из-за коронавируса, но нужно быть осторожными и ждать вакцину.

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24 ИЮЛЯ

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- Власти Москвы считают, что предпосылок для возвращения ограничений по Covid‑19 нет. В столице уже более трех недель регистрируют рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Чаще всего пассажиры надевают маски и перчатки на станциях метро «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры», «Серпуховская» и «Чеховская». Реже всего меры предосторожности соблюдают на станциях «Теплый Стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская».

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- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

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- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.