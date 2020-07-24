РИАМО - 24 июл. АО «Мособлэнерго» подготовило первых магистров Национального исследовательского университета «МЭИ», на торжественном мероприятии выпускникам вуза вручили дипломы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Магистры обучались по программе «Управление проектами в электроэнергетике» направления «Электроэнергетика и электротехника». Обучение длилось 2 года и проходило в очной форме.

«АО «Мособлэнерго» и НИУ «МЭИ» успешно сотрудничают на протяжении нескольких лет. В рамках партнерских отношений проводится также дополнительное обучение работников квалификации и профессиональной компетенции специалистов не энергетиков», - говорится в сообщении.

Квалификацию магистра получили директор департамента технологических присоединений Роман Пекуров, главный специалист департамента капитального строительства Ирина Крылова, начальник отдела по работе с клиентами департамента технологических присоединений Юлия Доценко и главный специалист департамента технологических присоединений Виктория Слепенкова.

В торжественной обстановке выпускникам курса «Электроэнергетика и электротехника» дипломы вручили директор Института электроэнергетики Владимир Тульский и заведующий кафедрой ТЭВН Сергей Хренов.