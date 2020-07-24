РИАМО - 24 июл. Каждый девятый курьер сервиса доставки «Самокат» доставлял заказ для знаменитостей, некоторые курьеры сталкивались с заказчиками в нижнем белье, говорится в сообщении пресс-службы сервиса экспресс-доставки.

«Самокат» опросил 2,5 тысячи курьеров в Москве и Санкт-Петербурге. Они поделились необычными ситуациями, с которыми столкнулись по работе, и рассказали, как ведут себя клиенты, принимая заказ.

«Каждый второй курьер хотя бы пару раз получал чаевые от клиента, а 41% — несколько раз в месяц получает дополнительно вознаграждение за быструю доставку. Самое популярное вознаграждение для курьеров — от 100 до 300 рублей (48%). Щедрые чаевые более 1 тысячи рублей получали только 3% опрошенных», - говорится в сообщении.

Большинство курьеров во время работы сталкивались с необычными ситуациями. Например, каждый девятый опрошенный курьер получал от клиента предложение войти в квартиру и составить компанию.

Еще 75% доставщиков признались, что хотя бы раз встречали человека, который принимал заказ в нижнем белье. Треть курьеров стали свидетелями происшествия (ДПТ, пожар и другое). Еще одна распространенная ситуация во время работы — ошибка адреса доставки. С ней сталкивался каждый второй опрошенный.

Треть курьеров рассказали, что знают некоторых клиентов сервиса по имени. Каждый пятый доставщик в процессе работы обзавелся дружескими знакомствами, а 4% респондентов даже сумели завести романтические отношения. Встреча с селебрити — тоже нередкое событие среди курьеров. С ними сталкивались 11% опрошенных.

"В 23:45 приходит заказ. Я еду на него, звоню в домофон и слышу, что мужчина говорит что-то про ключи. Поднимаюсь на этаж и вижу, что ключи висят на двери, а мужчина просит открыть дверь. Оказалось, что он заказал доставку для того, чтобы ему открыли дверь. Как так получилось, он не рассказал», - поделился курьер Арман Назарян.

Курьер Дарья Кузнецова отметила, что во время карантина одна клиентка попросила передать заказ через окно на первом этаже.

«Заказ был большой, но всем было весело. Иногда приходится ловить сбежавших из квартиры котиков во время доставки (видимо, им сильно надоели хозяева за время самоизоляции). Иногда заказ принимают дети. В этом случае общаюсь с ними более официально и вежливо. Заметно, как они становятся очень важными и взрослыми», - добавила она

Еще один курьер Виталий Туйчиев рассказал, что однажды на выходе из подъезда наткнулся на бабушку с собакой.

«У нас с ней завязался разговор. Одета она была в старые лохмотья. Вкратце рассказала свою историю: она ветеран войны, похоронила мужа и сына, а соцработник приходит редко. Тогда мы с коллегами решили собрать деньги и купили ей продукты», - поделился Туйчиев.